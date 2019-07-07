07.07.2019 14:45
Haberler» Güncel» Haber

Yüksekova'da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi

Yüksekova

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 6 Temmuz 2019 günü Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda yapılan aramada; 14 adet dinamit lokumu, 30 adet içi boşaltılmış el bombası, 26 adet el bombası pimi, 5 adet AK-47 Kalaşnikof marka silah, 1 sandık açılmamış AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait fişek, 14 adet AK-47 Kalaşnikof marka silaha ait dolu şarjör, 2 adet boş fişek mayonu, 1 adet düdüklü tencere içerisinde hazırlanma aşamasında olan El Yapımı Patlayıcı (EYP), 3 rulo elektrik kablosu, 11 adet fünye, 2 adet batarya ve bir miktar nevi tespit edilemeyen patlayıcı madde ele geçirildi" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)
Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:36   Bağcılar'da iki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
15:35   SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI (1)
15:35   6'ncı kattan ölüme atladı
15:35   MUĞLA Dünyaca ünlü koyda sintine boşaltılması şok yaşattı
15:32   PENDİK'TE TRAFİK MAGANDALARI YOL KESİP HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA BÖYLE SALDIRDI (1)
15:31   Kırıkkale'de 50 dönümlük ekili alan yandı
15:30   Hakkari'de terör örgütüne ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi