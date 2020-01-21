Haberler » Güncel » Yüksekova'da çuval içindeki cesede 4 tutuklama - Haber

Yüksekova'da çuval içindeki cesede 4 tutuklama

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 12 gün önce işlettiği giyim mağazası önüne bırakılmış çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Tahir Çetin (41) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

21.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:02Yüksekova'da çuval içindeki cesede 4 tutuklama

HAKKARİ'nin ilçesinde, 12 gün önce işlettiği giyim mağazası önüne bırakılmış çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Tahir Çetin (41) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Yüksekova'da yaşayan Tahir Çetin, 7 Ocak'ta evine gitmeyince, yakınları polise verdi. Çetin, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. 9 Ocak günü Tahir Çetin'in işlettiği giyim mağazası önüne bırakılmış çuvalın içinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, dün akşam saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Tahir Çetin, Yüksekova, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02  Sağlık Bakanı Koca: "(Somali'deki bombalı saldırı) 17 hastanın 10 tanesini Türkiye'ye getirmiş...
17:02  ESENYURT VE BAŞAKŞEHİR'DE 7 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
17:02  İranlı ve Türk emlakçılar İstanbul'da buluşacak
16:55  Çocuklar festivalde eğleniyor
16:55  Hakkari'de 2019 SOGEP Güdümlü Projelerin protokolü imzalandı
21.01.2020 17:03:40