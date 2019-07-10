10.07.2019 13:12
Haberler» Güncel» Haber

Yüksekova'da dere ıslah çalışması

Yüksekova

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen sene başlatılan dere ıslah çalışması devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen sene başlatılan dere ıslah çalışması devam ediyor.

Büyükçay Deresi'nin ıslah çalışmaları kapsamında taşkın koruma duvarları yapılıyor. Projenin Devlet Su İşleri tarafından başlatıldığını ve yüklenici firma üzerinden yürütüldüğünü kaydeden saha mühendisi Emre Kaval, 12 kilometrelik projede yaklaşık 4-5 kilometrenin tamamlandığını kaydetti. Derenin ıslah edilip kenarlarına da 4 metre 80 santimetre yüksekliğinde taşkın koruma duvarlarının yapıldığını kaydeden Kaval, proje kapsamında çevre düzenlemesinin ve yürüyüş alanlarının oluşturulacağını belirtti.

Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Kaval, en kısa sürede dere ıslah çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Devlet Su İşleri, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:02   Yahyalı'da Memura SDS Müjdesi
15:02   Iraklı üst düzey heyet Ankara'da
15:01   Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü
15:01   Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü
15:01   Almanya'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü
15:01   "S-400'ün alınması Erdoğan'ın diplomatik becerisini gösteriyor"
15:00   Eyüpsultan Belediyesinde halk günleri başladı