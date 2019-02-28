Yüksekova'da Doğum Hastası İçin Ekipler Seferber Oldu

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde rahatsızlanan doğum hastası kadın, zorlu çalışmanın sonucunda hastaneye ulaştırıldı.İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde kar yağışından dolayı yollar kapanınca, doğum hastası 25 yaşındaki Canan Nişo için karla mücadele ve sağlık ekipleri seferber oldu. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ile sağlık ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren kapanan Dedeler köyü yolunu açmak için tüm imkanları seferber etti. İlk gebeliği olan Canan Nişo, zorlu bir çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.Canan Nişo'nun eşi Osman Nişo, dün akşam geç saatlerde eşinin doğum sancılarının başladığını belirterek, "Eşimin ilk doğumudur. Biz de yolların kapanacağını bilmiyorduk. Ondan dolayı hastaneye götüremedik. Sabah kar ile fırtına nedeniyle yollar kapandı. Durumu karla mücadele ve sağlık ekiplerine bildirdik. Kısa bir süre içerisinde ekipler köye ulaştı. Karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 63 köy ile 117 mezra yolu ise ulaşıma kapandı. - HAKKARİ