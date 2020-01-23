Haberler » Güncel » Yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler - Haber

Yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu.

23.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:34Yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler

HAKKARİ'nin ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede ulaşımda aksamalar meydana gelirken, araçları soğuktan korumak için üzerlerine naylon çekildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, 'nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede dün akşam saatlerinden bu yana sis etkili oldu. Sabah sisle uyananlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü ilçede, trafikte aksamalar oldu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, park halindeki araçların üzeri naylonla kapatılarak soğuklara karşı korunmaya çalışıldı.



Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:30  Osmangazi'de toplanma alanları belirlendi
14:30  Sırbistan'daki anaokulunda Müslüman öğrencilere "özel menü"
14:30  Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiası
14:30  Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmek isteyen 2 zanlı yakalandı
14:28  Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (2)
23.01.2020 14:31:24