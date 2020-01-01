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Yüksekova'da engelli öğrencilere mini konser

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi engelli öğrencilerine mini bir konser düzenledi.

01.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:34 Yüksekova'da engelli öğrencilere mini konser
Hakkari'nin ilçesinde hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi engelli öğrencilerine mini bir konser düzenledi.

İlçenin Esenyurt mahallesinde bulunan eğitim ve rehabilitasyon merkezi engelli öğrencilerine moral ve motivasyon amaçlı mini bir konser düzenledi. Geçtiğimiz günlerde 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılan Cemal Şener'in seslendirdiği şarkılarla engelli öğrenciler doyasıya eğlendi. Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şahabettin Yalçın, "O Ses Türkiye yarışmasına katılan Yüksekovalı kardeşimiz Cemal Şener bu gün bizi kırmayıp öğrencilerimizle bir araya geldi. Düzenlediğimiz mini konserde öğrencilerimiz çok güzel vakit geçirdi, doyasıya eğlendi. Okulumuzda bu tür etkinlikleri daha sık yapmaya çalışacağız. Öğrencilerimiz bu konuda hem eğleniyor, hem de sosyalleşiyor" dedi.

O Ses Türkiye yarışmacısı Cemal Şener ise, "Yarışmaya katılmadan önce engelli kardeşlerimize mini bir konser için söz vermiştim. Bu güne nasip oldu. Çok güzel vakit geçirdik. Umarım daha büyük etkinlikler düzenleyerek, ilçede ki tüm engelli kardeşlerimizle bir araya geliriz. Bu konuda emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Güncel

Kaynak: İHA

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