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Yüksekova'da engellilere tekerlekli sandalye verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.

06.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:06Yüksekova'da engellilere tekerlekli sandalye verildi
'nin ilçesinde 15 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.
Sosyal Etki ve Kültür Derneğince, Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen etkinlikte Canan Keskintaş isimli hayırseverin bağışladığı 15 tekerlekli sandalye engellilere verildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçede engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok alanda hizmet üreteceklerini söyledi.
Engelsiz bir Yüksekova inşa etmek için yola çıktıklarını belirten Doğramacı, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Sosyal Etki ve Kültür Derneği Başkanı Esengül Pınar Özcan da empati kurarak engellilerin durumunun daha iyi anlaşılacağını kaydetti.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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