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Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüs salgınına karşı camilerden anons yapılarak, vatandaşların gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenildi.

20.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:48
Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde korona virüs salgınına karşı camilerden anons yapılarak, vatandaşların gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenildi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan korona virüs salgınına karşı Yüksekova ilçesinde de tedbirler alınıyor. Kaymakamlık talimatıyla camilerden Türkçe ve Kürtçe anonslar yapılarak, vatandaşlardan gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenilerek, temizliğe önem verilmesi istenildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Yüksekova, Hakkari, Güncel

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