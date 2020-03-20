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Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı

Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüs salgınına karşı camilerden anons yapılarak, vatandaşların gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenildi.

20.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:41
Yüksekova 'da 'evde kalın' çağrısı
HAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde korona virüs salgınına karşı camilerden anons yapılarak, vatandaşların gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenildi.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan korona virüs salgınına karşı Yüksekova ilçesinde de tedbirler alınıyor. Kaymakamlık talimatıyla camilerden Türkçe ve Kürtçe anonslar yapılarak, vatandaşlardan gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenilerek, temizliğe önem verilmesi istenildi. Yüksekova’da ’evde kalın’ çağrısı

Kaynak: İHA

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Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı
Etiketler : Yüksekova, Hakkari, Yerel

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