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Yüksekova'da evler ve arabalar kara gömüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından tek katlı evler ve arabalar kara gömüldü.

18.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:23Yüksekova'da evler ve arabalar kara gömüldü
'nin ilçesinde yoğun kar yağışının ardından tek katlı evler ve arabalar kara gömüldü.

İlçede günlerdir belli aralıklı yağan kar, etkisini arttırarak hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Yüksekova ilçesinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ve araçlar ise kara gömüldü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulurken ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Evinin önünü temizleyen İskender Baki adlı vatandaş Yüksekova'da yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Şimdi tüm arabalar kar altında kalmış. Şu an resmen kara teslim olmuşuz" dedi.

Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, Yüksekova'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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