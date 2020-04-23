Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Yüksekova'da evler ve iş yerleri sular altında kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

23.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:35
Yüksekova'da evler ve iş yerleri sular altında kaldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

İlçede dünden beri etkili olan yağışla Vezirli, Adaklı ve Köprücük köylerindeki birçok ev, ahır ve ekili alan sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle derelerin önünü açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yoğun bir çalışma sergiledi. Özellikle dere kenarında bulunan Vezirli köyünde birçok evin tahliye edilmesi de istendi.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan ve dereye yakın bazı iş yerleri ise sular altında kaldı. Korona virüsten dolayı işlerine arada bir gelip havalandırmak için gelen esnaf ise bu sefer iş yerlerinin su altında kaldığını gördü. Hemen kendi imkanlarıyla ellerine aldıkları küreklerle su tahliyesine başlayan esnaf Abidin Çiftçi, "Bir aydır salgın hastalığı nedeniyle kapalıyız. Haftada bir gelip dükkanımızı havalandırıyoruz. Bu sefer geldiğimizde iş yerimiz sular altında kalmıştı. Bizde kendi imkanlarımızla su tahliyesine başladık. Yetkilerden ricamız, bu sulara karşı tedbirli olsunlar. Her sen aynı durumu ve sıkıntıyı yaşıyoruz" dedi.

Dilimli Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Öte yandan, Dilimli Barajı'nda da dünden beri yoğun yağmurdan dolayı su seviyesinin yükseldiği görüldü. Her yıl vatandaşların uğrak mekanı olan baraja, bu sene korona virüsten dolayı gidenlerin sayısı oldukça azaldı. Su seviyesini yerinde görmeye giden Rıdvan Basmacı, "Dünden beri yoğun yağan yağmurdan dolayı ilçenin bazı köyleri sulara teslim oldu. Bizde bugün Dilimli Barajı'nın su seviyesini yerinde görmek için geldik. Hakikaten su seviyesi yükselmiş, ama güzel manzaraları da beraberinde getirmiş" ifadelerini kullandı - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Adaklı, 3. Sayfa , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden ’canlandı’ Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor Haberler
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor
Lille taraftarı, Yusuf Yazıcı’nın hayal kırıklığı yarattığını düşünüyor Haberler
Lille taraftarı, Yusuf Yazıcı'nın hayal kırıklığı yarattığını düşünüyor
’Babam dilendiriyor’ diyen çocuklara polis yardım eli uzattı Haberler
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
Haberler››3. Sayfa››Yüksekova'da evler ve iş yerleri sular altında kaldı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:27: Hubble Uzay Teleskobu'nun 30'uncu Yılına Özel Yeni Kozmos Görüntüsü - Haberler 18:27: Ferrari 2020'de 2 Yeni Model Tanıtacak - Haberler 18:27: Gençlere 4 GB İnternet Hediye Edilecek - Haberler 18:27: GamesRadar, Haziran Ayında Future Games Show Düzenleyecek - Haberler 18:27: 2021 BMW G80 M3 Nürburgring'de Görüntülendi! - Haberler 17:52: Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor - Haberler 17:11: Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor 17:04: Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti 11:36: 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti