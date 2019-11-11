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Yüksekova'da fidan dikimi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:13Yüksekova'da fidan dikimi
HAKKARİ (İHA) – 'nin ilçesinde "11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Yeni Mahalle'de bulunan Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nın bahçesinde gerçekleştiren fidan dikimine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Servet Canlı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Fidan dikimi yapan Kaymakam Osman Doğramacı, "Türkiye'nin tamamında 11 milyon fidan dikilmesi amacıyla bir yola çıkıldı. Bunun bir ayağı da Yüksekova. İnşallah 11 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bundan sonrada bu hususta yeni bir süreç başlatacağız inşallah. Biraz öncede bu konuyu arkadaşlarla konuştuk. Her yaş gününde, her okulu bitirdiğimizde, her mezuniyetimizde, her çocuğumuz birer fidan dikecek şekilde bir proje başlatacağız. Böylece her çocuğun fidanla ilişkisini geliştireceğiz hem de ilçemizi nefes alan bir konuma getireceğiz. Bugün çocuklarımızla faaliyetin ilk adımını attık. Bundan sonra bu faaliyetler artarak devam edecektir" dedi.

Öte yandan, Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı kenarında da fidan dikimi gerçekleştirildi. - HAKKARİ

Yeni Mahalle, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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