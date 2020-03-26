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Yüksekova'da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsü nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi.

26.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:12
Yüksekova'da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsü nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan korona salgınının Türkiye'de de görülmesiyle ilk günden beri tüm şehirlerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de çeşitli tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığının bu kapsamda yayınladığı genelgeye rağmen Cengiz Topel Caddesi üzerinde açık bulunan 2 iş yeri zabıta ekiplerince caza yazılarak mühürlendi.

Zabıta ekipleri, Yüksekova Kaymakamlığının verdiği talimatla korona virüsüne karşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Yüksekova, Hakkari, Güncel

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