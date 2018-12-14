Yüksekova'da Gerginlik: 6 Gözaltı

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde esnaf ile polis arasında çıkan gerginlikte 6 kişi gözaltına alındı.
Mahkeme kararıyla İran
Pasajındaki bir iş yerinde arama yapmak isteyen polis ile esnaf arasında gerginlik çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından 6 kişi gözaltına alındı. İHA muhabirine açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, "Savcılık kararıyla daha önce yaptıkları gibi arama esnasında polise mukavemet gösteriliyor. Gözaltına alınan 6 kişi var" dedi. - HAKKARİ
Hakkari,Polis,Yüksekova
14 Aralık 2018 Cuma 19:44