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Yüksekova'da gıda denetimi

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından fırın ve lokantalar denetlendi.

29.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:06Yüksekova'da gıda denetimi
'nin Belediyesi Müdürlüğü ekipleri tarafından fırın ve lokantalar denetlendi.

Zabıta ekipleri tarafından ilçede bulunan fırın ve lokantalarda gıda ve hijyen denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde; fırınlarda ekmek gramajları, ham maddelerin son kullanma tarihleri ve personelin kılık kıyafeti kontrol edilirken, lokantalarda ise özellikle temizlik kuralları konusunda denetim yapıldı. Fırın ve lokanta sahiplerine hijyenik ortamın sağlanması ve temiz bir ortamda çalışmaları için gerekli ikazlar yapılarak, eksikliklerin en geç 5 gün içinde giderilmesi istendi.

Her hafta rutin bir şekilde denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Dikçe, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Bugün de ekiplerimiz ilçede bulunan fırın ve lokantaların gerekli kurallar çerçevesinde hizmet verip vermediklerini denetlediler. Eksiklikleri bulunan iş yerlerine gerekli ikazlar yapıldı. Aksi taktirde söz konusu iş yerlerine cezai işlem uygulanacaktır" dedi. - HAKKARİ

Zabıta Müdürlüğü, Yüksekova, Hakkari, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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