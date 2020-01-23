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Yüksekova'da görüş mesafesi 5 metreye düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

23.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:39Yüksekova'da görüş mesafesi 5 metreye düştü
'nin ilçesinde dün akşam başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede haftalardır devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk havalardan sonra görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü ilçede araçlar farların açarak yola devam ediyor.

Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hız yapmamaları ve kazaya davetiye çıkartmamaları konusunda uyarıda bulundu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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