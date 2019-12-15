Haberler » Güncel » Yüksekova'da göz gözü görmüyor - Haber

Yüksekova'da göz gözü görmüyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.

15.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:41Yüksekova'da göz gözü görmüyor
HAKKARİ (İHA) – 'nin ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.

İlçede görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, özellikle Cengiz Topel ve caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşıyor. Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardında, ilçede sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Cengiz Topel, Yüksekova, İpekyolu, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:40 Günün Özeti - Haber
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti - Haber
18:38 5. Geleneksel Konya Tanıtım Günleri - Bakan Kurum - Haber
18:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin okul açılışı davetine görüntülü mesajla yanıt verdi - Haber
18:36 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez... - Haber
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Haber
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Haber
17:03 Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı - Haber
16:59 Balıkesir için korkutan uyarı: 2000 yıldır kırılmayan fay segmenti her an kırılabilir - Haber
16:15 Terör örgütü PKK'nın yeni oyunu: "Kürt Kızılayı" adlı sahte oluşumla örgüte finans sağlıyorlar - Haber
15.12.2019 18:41:56