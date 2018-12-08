Yüksekova'da Hasta Kurtarma Operasyonu

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:26



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:26

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki Ramazan Erdil, karla mücadele ekiplerinin 5 saat süren yol açma çalışmalarını ardından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında yaşayan tansiyon hastası Ramazan Erdil (70), aniden rahatksızlanınca yakınları 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. 3 gündür kar yağışının etkili olduğu bölgede Kandilli mezrasının yolu kardan kapalı olunca, sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ni arayarak yolun kardan temizlenmesini istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ve karla mücadele ekipleri saat 16.00 sıralarında yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele ve sağlık ekipleri, akşam saat 21.00 sıralarında mezraya ulaşmayı başardı. Ardından Ramazan Erdil evinden alınarak amsulansa taşındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erdil, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Ramazan Erdil'in tedavisi devam ederken, oğlu Mehmet Erdil, kendilerine yardım eden Yüksekova kaymakamlığı karla mücadele ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine teşekkür etti. - Hakkari