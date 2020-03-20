Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Yüksekova'da Hint balıkçıl kuşu bulundu - Haberler

Yüksekova'da Hint balıkçıl kuşu bulundu

Yüksekova'da Hint balıkçıl kuşu bulundu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bitkin halde bulunan ve nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu koruma altına alındı.

20.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:41
Yüksekova'da Hint balıkçıl kuşu bulundu
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bitkin halde bulunan ve nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu koruma altına alındı.
Yüksekova ilçesinde yaşayan mermer ve mobilya ustası olan Yavuz Günaydın adlı vatandaş, sabah saatlerinde çalışmak için gittiği inşaatta yorgun düşmüş bir Hint balıkçıl kuşuna rastladı. İlk kez gördüğü kuşu yakalayarak Doğa Milli Parklar Yüksekova Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Görevliler tarafından Yüksekova Belediyesinde görevli veteriner hekim Hekim Kaçan'a getirilen kuşun muayenesi yapıldı.
Yapılan muayenede, nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşunun herhangi bir yerinde yara iznine rastlamadıklarını dile getiren Kaçan, "Aç ve yorgun olmasından bitkin olduğu için inşaat sığınmış. Sağ olsunlar duyarlı vatandaşlarımız tarafından hemen getirilerek yetkililere teslim edilmiş" dedi. Yüksekova’da Hint balıkçıl kuşu bulundu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Yüksekova'da Hint balıkçıl kuşu bulundu
Etiketler : Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

MİT ve TSK'dan büyük operasyon - Haberler Polikistik over sendromu 10 kadından 1'ini etkiliyor - Haberler Camiler cuma namazında boş kaldı - Haberler Antalya'daki camilerde 'korona' sessizliği - Haberler Esnafı önce korona virüs, sonra hırsızlar vurdu - Haberler Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti - Haberler Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi - Haberler Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında - Haberler Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı - Haberler
Loading