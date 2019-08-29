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Yüksekova'da hükümlülerden çevre temizliği

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hükümlülerince Avaşin Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı.

29.08.2019 16:31 Yüksekova'da hükümlülerden çevre temizliği


HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hükümlülerince Avaşin Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Katrancı, cumhuriyet savcısıları İlyas Göbelek ve Sabahattin Yılmaz, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Zümrüt İlter ile 50 hükümlü, Avaşin Parkı'nda çevre temizliği etkinliğine katıldı. Katrancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak bakanlığımızın başlattığı temiz çevre proje kapsamında belirlediğimiz bu alanda temizlik faaliyeti yürütüyoruz. Bakanlığımızın bir uygulaması halkla birlikte kaynaşarak ıslahi bir şekilde hükümlülerimizin toplumla kaynaşmasını umuyoruz ve aynı zamanda topluma faydalı olmalarını bekliyoruz" dedi.

- Hakkari

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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