Haberler » Güncel » Yüksekova'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes

Yüksekova'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

01.11.2019 09:15Yüksekova'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Dize Mahallesi'nde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu tarafında düzenlenen kermese Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Kepenek de katıldı. İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına düzenlenen kermeste yöresel yemekler, elbiseler yer aldı.

Okulun yönetimi ve okul aile birliğinin organize ettiği kermese katılan Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, öğrenci ve veliler tarafından yapılan yemekler ve yöresel giyim hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 Damadının yaptığı hayvan takip cihazıyla iş yükü azaldı
16:01 BGC Başkanı Ramazan Demir'den ortak tavır açıklaması
16:06 Kahramanmaraş'tan "Geleceğe Nefes Kampanyası"na destek
16:05 Bülent Arınç'tan çarpıcı açıklama: Ben şahidim, FETÖ'den yargılananları peşinen suçladılar
16:05 Pompalıyla icra görevlilerine direndi, Emniyet Müdürü ikna etti
16:05 Yüzme havuzunda büyük panik...Onlarca çocuk hastanelik oldu
16:04 Giresun'da heyelan: 3 yaralı (2)
1.11.2019 16:07:41