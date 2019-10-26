Haberler » 3. Sayfa » Yüksekova'da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralı

Yüksekova'da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralı

Yüksekova'da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaatın çökmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

26.10.2019 15:29
Yüksekova'da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaatın çökmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olan, öğleden sonra Yüksekova ilçesinde bağlı Dilaktaşı köyünde meydana geldi. İnşaat çalışmaları süren Celil Baran'a ait tek katlı evine beton dökülmesi sırasında çökme meydana geldi. Olayda inşaatta çalışan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yüksekova'da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralı

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:19 Niğde'de kaçakçılık operasyonu
16:42 Polis, aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi
16:23 İstanbul'da 300 bin TL'lik hırsızlık yapan şahsı güvenlik kamerası ele verdi
16:04 Adıyaman'da 2 kadının ölü bulunması olayına 6 gözaltı
15:37 Antalya'da 500 metre arayla iki kaza: 4 yaralı
15:29 Yüksekova'da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralı
14:51 9 araçtan akü çalan hırsızlar kamerada
26.10.2019 17:47:36