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Yüksekova'da 'İran'ı istila eden çekirge türü' şüphesi

Yüksekova'da 'İran'ı istila eden çekirge türü' şüphesi.

16.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:47
Yüksekova 'da ' İran 'ı istila eden çekirge türü' şüphesi
Yüksekova'da 'İran'ı istila eden çekirge türü' şüphesi

Kaynak: DHA

Etiketler : Yüksekova, İran, Güncel

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