18.07.2019 11:50
Haberler» Güncel» Haber

"Yüksekova'da Kadın Olmak" projesine hibe desteği

"Yüksekova

Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneğince hazırlanan "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesinin Sabancı Vakfı hibe programları kapsamında destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneğince hazırlanan "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesinin Sabancı Vakfı hibe programları kapsamında destek almaya hak kazandığı bildirildi.
Dernek Başkanı Hatice Temir, yaptığı açıklamada, projelerinin 59 ilden gönderilen 270 proje arasında sekizinci olduğunu söyledi.
Sabancı Vakfı ile yürütecekleri projenin amacının toplumsal cinsiyet rolleri ve bu roller sonucunda yaşanan şiddet ve ayrımcılığı görünür kılmak olduğunu belirten Temir, toplumsal farklılık ve duyarlılık yaratarak kadınların bilim, kültür, sanat, iş dünyası, hukuk ve sağlık hizmetleri gibi her alana ulaşabilmelerini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.
Temir, desteklerinden dolayı Kaymakam Ramazan Kendüzler, Kamer Vakfı ve projede yer alan görevlilere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Hatice Çarpar, Sabancı Vakfı, Yüksekova, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:29   Önce tedavi sonra kitap armağan ediyor
13:28   Hırsızlık çetesi liderinin film senaryolarını aratmayan hayat hikayesi
13:27   Gaziantep'teki cinayet
13:27   Polisin silahıyla ateş açan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
13:26   Bakan Pekcan, 'Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2
13:26   Kur'an kurslarında trafik eğitimi
13:25   VAN KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI-5 (RÖPORTAJ)