"Yüksekova'da Kadın Olmak" projesine hibe desteği

Yüksekova
Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneğince hazırlanan "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesinin Sabancı Vakfı hibe programları kapsamında destek almaya hak kazandığı bildirildi.
Dernek Başkanı Hatice Temir, yaptığı açıklamada, projelerinin 59 ilden gönderilen 270 proje arasında sekizinci olduğunu söyledi.
Sabancı Vakfı ile yürütecekleri projenin amacının toplumsal cinsiyet rolleri ve bu roller sonucunda yaşanan şiddet ve ayrımcılığı görünür kılmak olduğunu belirten Temir, toplumsal farklılık ve duyarlılık yaratarak kadınların bilim, kültür, sanat, iş dünyası, hukuk ve sağlık hizmetleri gibi her alana ulaşabilmelerini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.
Temir, desteklerinden dolayı Kaymakam Ramazan Kendüzler, Kamer Vakfı ve projede yer alan görevlilere teşekkür etti.