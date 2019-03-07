Yüksekova'da "Kadın" Temalı Fotoğraf ve Resim Yarışması

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde, Sosyal Etki ve Kültür Derneği ile Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği iş birliği ile "kadın" temalı fotoğraf ve resim yarışması düzenledi. İpek Yolu
Caddesindeki bir binada faaliyet gösteren dernekler yarışmada yer alacak resim ve fotoğrafların yer aldığı sergi açtı.
4 dalda, 85 kişinin katıldığı yarışmada, dereceye girenlere ödülleri 8 Mart
'ta verilecek.
Sosyal Etki ve Kültür Derneği Başkanı Esengül Pınar Özcan
, yaptığı açıklamada, iki derneğin de ilçede güzel faaliyetler yürüttüğünü söyledi.
Özellikle spor alanında önemli mesafe katedildiğini dile getiren Özcan, "Biz sadece spor alanında değil de başka alanlarda da anılmak istedik. Fotoğraf ve resim yarışması sadece bir teşvikti. Ama çok güzel sonuçlar elde ettik. Milli eğitimde görev alan öğretmenlerimize de jüri olarak katıldıkları için teşekkür ederiz." dedi.
Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Başkanı Hatice
Temir de amaçlarının insanların hayatlarına dokunmak olduğunu belirterek, "Kadının en güzel halini çekiyoruz ya da çiziyoruz ama biz kadını emek verirken de görmek istiyoruz. En doğal en şeffaf haliyle. Bu fikrimizi beğenip destek veren Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler'e teşekkür ederiz." diye konuştu.
Hakkari, Yüksekova, Güncel
Kaynak: AA