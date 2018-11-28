Yüksekova'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet" Semineri

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:28



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:28

Hakkari'nin Yüksekova Aile Destek Merkezi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet' semineri düzenledi.İlçenin Esentepe Mahallesi'nde bulunan Çıraklık Yaygın Eğitim Merkezinin konferans salonunda düzenlenen seminere, Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezinde görevli Sosyolog Şilan Yazgan konuşmacı olarak katıldı. Aile destek merkezindeki kadın kursiyerlerinin katıldığı seminerde konuşan Yazgan, sinevizyon sunumu ile bilgilendirme yaptı.Soru-cevap şeklinde devam eden seminerde konuşan Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan ise, her yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte 12 seminer düzenlediklerini ve bu çalışmaların sık sık yapılacağını söyleyerek, katılımcılara teşekkür etti.Programın ardından hazırlanan sütlaç ikram edildi. - HAKKARİ