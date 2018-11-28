Yüksekova'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet" Semineri

Yüksekova
ilçesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Aile Destek Merkezince "Kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet" semineri düzenlendi.
Çıraklık Yaygın Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Aile Destek Merkezi Müdürü Zübeyde Özcan, kurum olarak her yıl 12 seminer düzenlediklerini ve bu çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Sosyolog Şilan Yazgan tarafından verilen seminere yaklaşık 200 kadın katıldı.
Yüksekova
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:36