Yüksekova'da Kar Kalınlığı Kepçenin Yüksekliğini Geçti

Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıksız yağan yağışın ardında kar kalınlığı kepçenin yüksekliğini geçti.İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 6 metreyi geçti. İş makinelerinin yüksekliğini aşan kar kalınlığı, ekiplerin işlerini de oldukça zorlaştırdı.İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ederken, yüksek kesimlerde 6 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle zor anlar yaşıyorlar. Kapanan köy yollarını açıp insanların hayatını kolaylaştırmak için mücadele eden ekipler, bazı bölgelerde çığ riskine karşı temkinli davranarak çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. - HAKKARİ