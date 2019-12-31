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Yüksekova'da kar kepçe boyunu geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklı yağan kar yağışı, iş makinelerinin boyunu aştı.

31.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:24 Yüksekova'da kar kepçe boyunu geçti
'nin ilçesinde günlerdir aralıklı yağan kar yağışı, iş makinelerinin boyunu aştı.

Günlerdir aralıklı yağan kar yağışı Yüksekova'da hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezinde 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 5 metreyi geçti. İş makinelerinin boyunu aşan kar kalınlığı, ekiplerin işlerini daha da zorlaştırıyor.

Karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yüksek kesimlerde 5 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen kapanan köy yollarının açılması için çaba sarf ediyor. Çalışmalar esnasında bazı bölgelerde çığ tehlikesi riskine karşı temkinli davranan ekipler, kar küreme araçları ve iş makinelerinin boyunu geçen kar kalınlığı karşısında ise zorluk yaşıyor. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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