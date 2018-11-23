23 Kasım 2018, 09:23
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Yüksekova'da Kar Yağışı

Yüksekova

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bir anda bastıran kar yağışı, ilçeyi beyaza bürürken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Yüksekovalılar, sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaştı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla süreceğini belirtirken, kar yağı ile birlikte ekipler de çalışmalarına başladı.

- Hakkari Hakkari,Yüksekova
23 Kasım 2018 Cuma 09:23