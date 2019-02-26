Yüksekova'da Kar Yağışı

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Günlerdir soğuk havanın etkili olduğu ilçede, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma için tetikte beklerken, kar yağışının cuma gününe kadar aralıklı olarak süreceği belirtildi. - HAKKARİ
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Kaynak: İHA