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Yüksekova'da kar yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yüzünü gösteren güneşli hava, yerini akşam üstü kar yağışına bıraktı.

27.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:30Yüksekova'da kar yağışı
'nin ilçesinde günlerdir yüzünü gösteren güneşli hava, yerini akşam üstü kar yağışına bıraktı.
Ülke genelinde devam eden pastırma sıcakları, Yüksekova ilçesinde bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başlamasıyla beraber ilçenin Caddesi üzerinde bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer ise, sürücüleri daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardılar. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar işlerine ve evlerine giderken zor anlar yaşadılar.
Öte yandan, Karayolları, özel idare ve belediye ekipleri vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için hazır bekletiliyor.
(İHA)

Yüksekova, İpekyolu, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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