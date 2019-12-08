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Yüksekova'da kar yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

08.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:13Yüksekova'da kar yağışı
'nin ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yüksekova ilçesinde hafta başından bu yana belli aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte görüş mesafesinin düştüğü ilçede, sürücülere zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede, yetkililer özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulundu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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