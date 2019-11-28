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Yüksekova'da kar yağışı etkisini arttırdı

Yüksekova'da kar yağışı etkisini arttırdıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

28.11.2019 00:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:55
'da kar yağışı etkisini arttırdı
HAKKARİ - 'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.
Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının başlamasıyla beraber ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.
Yetkililer, sürücüleri daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardı. Çocuklar karın keyfini doyasıya yaşarken esnaflar ise iş yerlerinin önünü fırçayla temizledi.
Yüksekova'da kar yağışı etkisini arttırdı

Yüksekova, Hakkari, Yerel

Kaynak: İHA


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