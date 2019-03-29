Yüksekova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: İHA

Yüksekova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyorHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Mart ayının son günleri olmasına rağmen ilçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler yollarda zor anlar yaşarken, hava sıcaklığında da düşüş oldu.Karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için tetikte beklerken, ilçede kar yağışının pazar akşamına kadar devam etmesi bekleniliyor.