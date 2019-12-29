Yüksekova'da karla mücadele

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Yüksekova'da salı günü başlayıp, cuma gününe kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ve bazı köylerde ise 1 metreyi aştı. Kar nedeniyle 9 köy ve 27 mezra yolu kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolları açmak için hummalı bir çalışma başlattı.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyü yolunda da ekiplerin çalışması sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yolda, iş makineleriyle çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yetkililer, tüm köy ve mezra yollarının açılması için çalışmaların gece gündüz sürdürüldüğünü söyledi.

- Hakkari