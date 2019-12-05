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Yüksekova'da karlı dağlarla bulutların görsel şöleni

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki karlı dağlarla üzerini kaplayan bulutlar, gün batımıyla göz kamaştırdı.

05.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:17Yüksekova'da karlı dağlarla bulutların görsel şöleni
HAKKARİ (İHA) – 'nin ilçesindeki karlı dağlarla üzerini kaplayan bulutlar, gün batımıyla göz kamaştırdı.

İlçenin etrafını saran dağlar ve üzerini beyaz örtüyle kaplayan kar ile bulutların dansı doyumsuz manzara ortaya çıkarttı. Doski ile Pinyanşi mıntıkası arasında bulunan karlı dağlar, güneşin batımıyla renk cümbüşü oluşturdu.

Oluşan görsel şöleni izleyen Erdinç Düzen, Yüksekova'da adeta görsel şölen yaşandığını belirterek, "Bu muazzam görüntüleri kaçırmamak için en yakın yere geldim. Bir saatten fazladır izliyorum ve izledikçe keyif alıyorum. Dağların üzerinde süzülmüş olan karla birlikte gün batımı ve bulutların kızıla boyanması görsel şölen yaşattı bize. Bu anı kaçırmamak için bol bol fotoğraf çektim" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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