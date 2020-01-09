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Yüksekova'da, kayıp iş yeri sahibi aranıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, giyim mağazası işleten, 3 gündür eve gitmeyen ve ulaşılamayan Tahir Çetin (41) için arama çalışması başlatıldı.

09.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:13Yüksekova'da, kayıp iş yeri sahibi aranıyor

HAKKARİ'nin ilçesinde, giyim mağazası işleten, 3 gündür eve gitmeyen ve ulaşılamayan Tahir Çetin (41) için arama çalışması başlatıldı.

Yüksekova'nın Cengiz Topel Caddesi'nde giyim mağazası işleten, 4 çocuk babası Tahir Çetin, pazartesi günü işe gitmek için Yeşildere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Ailesi, aynı günün akşamı eve gelmeyen Çetin'e telefondan da ulaşamadı. Meraklanan aile, yakınlarda Çetin'i aramaya başladı; ancak izine rastlamadı. Durumun bildirilmesi üzerine polis, Çetin'in bulunması için çalışma başlattı. Erkan Çetin (20), babasının hayatından endişe ettiklerini ve iyi beklediklerini söyledi.



Tahir Çetin, Yüksekova, Güncel

Kaynak: DHA

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