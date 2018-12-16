Yüksekova'da "Kırkından Sonra" Oyunu Sahnelendi

Van
Büyükşehir Tiyatroları, Yüksekova
ilçesinde "Kırkından Sonra" adlı oyunu sahneledi. Selahaddin Eyyubi
Kültür Merkezi konferans salonunda sergilenen komedi türündeki oyun, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Müdürü Ferzende Göç, yaptığı açıklamada, vatandaşların ilgi gösterdiği kültürel etkinliklerin, ilerleyen zamanlarda artarak devam edeceğini söyledi.
Programa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İlçe Emniyet Müdür Vekili Veli Göçmen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Selahaddin Eyyubi,Van,Yüksekova
16 Aralık 2018 Pazar 13:41