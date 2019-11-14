Haberler » Yerel » Yüksekova'da kitap okuma etkinliği düzenlendi - Haber

Yüksekova'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Yüksekova'da kitap okuma etkinliği düzenlendiHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliği büyük ilgi gördü.

14.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:37
'da kitap okuma etkinliği düzenlendi
HAKKARİ - 'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliği büyük ilgi gördü.
Dize Mahallesi'nde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulunun öğretmen ve öğrencileri, daha çok masa başında olan kitap okumayı bu sefer okul bahçesinde yaptı. Koreografi de oluşturan öğrenciler, açık havada kitap okumanın keyfini çıkardılar. Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu Müdürü Servet Yıldırım, kitap okuma konusunun üzerinde çok durduklarını belirterek, "Her gün okulumuzda 30 dakika kitap okuyoruz. Kitap okumayı farklı şekillerde öğrencilerimize aşılamaya çalışıyoruz. Farkındalık oluşturmak için kitap okumayı değişik ve güzel alanlarda yaparak öğrencilerimize sevdiriyoruz. Tüm öğrencilerimize kitap okumayı sevdireceğiz. Etkinliğimizi 4 duvarın dışına taşıdık. Çocuklarımız hem açık havanın tadını çıkardılar hem de kitaplarını okudular. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Okuma etkinliğine destek veren Yüksekova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halk Kütüphanesi Sorumlusu Doğan Özek ise, öğrencilere maddi ve manevi destek olmak için yanlarında bulunmak istediklerini belirterek, "Bundan sonra da aynı heyecanla bu etkinliklerimize devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.
Kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler ise, okumanın faydalarından bahsederek, emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ettiler.
Yüksekova'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Yüksekova, Hakkari, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
18:44 Engelliler bacağını kaybeden esnaf için yardım kampanyası başlattı
18:41 Malatya'da 61 ton kaçak içki ele geçirildi
17:50 Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında yıkım çalışmaları başladı
17:34 Yüksekova'da kitap okuma etkinliği düzenlendi
17:00 Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
19:12 İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:26:33