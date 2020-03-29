Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yüksekova'da korona virüs tedbiri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyardı.

29.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:07
Yüksekova'da korona virüs tedbiri
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyardı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülmeye başlayan korona virüsüne karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu tedbirler kapsamında Yüksekova Kaymakamlığının talimatıyla polis ve zabıta ekipleri, korona virüs salgınından dolayı Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan esnaf başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinden vatandaşların dışarıya çıkmaması için uyardı. Denetlemede vatandaşların kaldırıma bıraktıkları eşyalar da tek tek kaldırılırken, ilçenin en işlek yolları olan Şemdinli, Yeni Mahalle, Kuruköy ve Çevre yolları da denetlendi.

Ekipler, vatandaşları uyarırken diğer yanda ise korona virüsüne karşı bilgilendiriyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Zabıta, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yüksekova'da korona virüs tedbiri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi Haberler
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD’li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı Haberler
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim Haberler
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haberler
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

10:11: İSTANBULLULAR BU PAZAR SABAHI 'EVDE KAL'DILAR - Haber 10:10: SMA hastası Çınar, 5,5 yıl sonra yeniden ayağa kalktı - Haber 10:10: İstanbul'da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı - Haber 10:09: İş yerleri kapanınca tonlarca süt ve süt ürünü elde kaldı - Haber 10:08: Doktor olan babasının yattığı yastığın kılıfı yıkanınca gözyaşlarına boğuldu - Haber 10:03: Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında - Haber 07:55: Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı - Haber 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok - Haber 21:34: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Haber