Yüksekova'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması
HAKKARİ (İHA) – Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de dezenfekte çalışması yürütülüyor.
17.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:40
HAKKARİ (İHA) – Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde de dezenfekte çalışması yürütülüyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle Yüksekova ilçesinde vatandaşlar eş zamanlı temizlik başlattı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan ve ilçenin en yoğun iş merkezlerinden olan Zagros İş Merkezi esnafı, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması başlattı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptıklarını dile getiren Hamdi Babat, "Korona virüs ülkemize kadar geldi. Bizlerde tedbir amaçlı dezenfekte çalışması başlattık. İş merkezi esnafı olarak bu temizliğe önem vererek eş zamanlı dezenfekte çalışması yaptık" dedi. - HAKKARİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle Yüksekova ilçesinde vatandaşlar eş zamanlı temizlik başlattı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan ve ilçenin en yoğun iş merkezlerinden olan Zagros İş Merkezi esnafı, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması başlattı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptıklarını dile getiren Hamdi Babat, "Korona virüs ülkemize kadar geldi. Bizlerde tedbir amaçlı dezenfekte çalışması başlattık. İş merkezi esnafı olarak bu temizliğe önem vererek eş zamanlı dezenfekte çalışması yaptık" dedi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Yüksekova, Hakkari, Wuhan, Güncel
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