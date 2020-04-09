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Yüksekova'da koronadan kurtulmak için kurban kesilip dua ettiler

Yüksekova'da koronadan kurtulmak için kurban kesilip dua ettiler -Adaklı köyünün sakinleri 70 hayvanı kurban olarak keserek dua etti Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsü salgınının def edilmesi için kurban kesilip dua edildi.

09.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:05
Yüksekova 'da koronadan kurtulmak için kurban kesilip dua ettiler
- Adaklı köyünün sakinleri 70 hayvanı kurban olarak keserek dua etti
HAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsü salgınının def edilmesi için kurban kesilip dua edildi.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve Türkiye'de de can almaya devam eden korona virüsüne karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünün sakinleri de virüs belasının def edilmesi için 70 hayvanı kurban olarak keserek dua ettiler.
Virüs salgını nedeniyle köyü giriş çıkışlara kapattıklarını dile getiren köy muhtarı Hamza Han, "Toplam 70 hayvanı kurban olarak kestik. Köyümüz 200 hanedir, hepsine dağıtacağız. Bu hayır inşallah bu salgının bitmesine sebep olur. Bu güzel davranışa destek veren tüm köyümün sakinlerine de çok teşekkür ederim" dedi Yüksekova’da koronadan kurtulmak için kurban kesilip dua ettiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Adaklı, Yerel
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