Yüksekova'da Koronavirüs'e karşı tedbirler arttırıldı
Ekiplerin toplu taşıma araçları, camiler ve kurumlarda dezenfekte işlemi yapması Veteriner Hekim Kaçan ile röportaj HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüs ile ilgili dezenfekte işlemleri başlatıldı.
14.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:31
Ekiplerin toplu taşıma araçları, camiler ve kurumlarda dezenfekte işlemi yapmasıVeteriner Hekim Kaçan ile röportajHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüs ile ilgili dezenfekte işlemleri başlatıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yüksekova'da Koronavirüs'e karşı tedbirler arttırıldı
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