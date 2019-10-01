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Yüksekova'da kova kova eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kovaların içerisine zulalanmış 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

01.10.2019 17:29Yüksekova'da kova kova eroin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kovaların içerisine zulalanmış 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinde iki ayrı araç üzerinde yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 74 kilo 400 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. 3 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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