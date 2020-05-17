Yüksekova'da Kovid-19 nedeniyle bir köy giriş çıkışa kapatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Suüstü köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatıldı.

17.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:54
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Suüstü köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatıldı.
Suüstü köyünde, bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine jandarma ekipleri köyün girişinde güvenlik önlemi aldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yaptığı açıklamada, ekiplerin vakanın görüldüğü ev ve riskli görülen bazı evleri karantinaya aldığını söyledi.
Hastalığın bulaşma riski olan evleri ve olabilecek köyleri tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Doğramacı, "Bu durumun sonucunda farklı vakaların da çıkması halinde geniş çaplı önlemler de alacağız. Halk sağlığı ekiplerimiz ne önerirse biz ona göre idari tedbirlerimizi alacağız. Lakin sürecin ne kadar olacağı çıkacak vakalara göre değişebilir." dedi.
Köy muhtarı Bedirhan Oğuz da köydeki bir çocuğun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bunun üzerine akşam saatlerinde jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışını kapattı. Sağlık ekipleri de önce 35 kişiye ardından geç saatlere kadar 20 haneye tekrar test yaptı. Şu an da bir vakamız var. İnşallah başka vakamız olmaz." ifadelerini kullandı. Yüksekova’da Kovid-19 nedeniyle bir köy giriş çıkışa kapatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, Jandarma, Hakkari, Güncel, Haber

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