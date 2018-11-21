Yüksekova'da Kumlama Çalışması

Yüksekova
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Araç
Sevk ve Bakım Amirliğince kentte başlatılan kumlama çalışmaları devam ediyor.
Ekipler çalışmalar kapsamında Esentepe ve Güngör mahallelerinde kumlama ve stabilize çalışması yaptı.
Araç Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun, yaptığı açıklamada, kumlama çalışmalarının bir ayı aşkın süredir devam ettiğini söyledi.
Ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirten Tozun, "Kar
yağışı öncesi çalışmalarımıza bu şekilde devam edeceğiz. Birçok mahallede yürüttüğümüz kumlama çalışmaları bugün de Esentepe ve Güngör mahallelerinde devam ediyor." diye konuştu.
21 Kasım 2018 Çarşamba 20:05