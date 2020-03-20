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Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

20.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:21
Yüksekova 'da lapa lapa kar yağışı
HAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
İlçede günlerdir aralıklı süren kar yağışı, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinin üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de kar mücadele çalışmalarına tüm hızla devam ederken, beyaza bürünen ilçede yetkililer ise sürücüleri hız konusunda uyardı.
Öte yandan, ilçede günlerdir devam eden karla karışık yağmurdan dolayı bazı mahalle sular altında kalırken, ekipler ise vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı

Kaynak: İHA

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Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı
Etiketler : Yüksekova, Hakkari, Yerel

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