Yüksekova'da Muhtarlar Toplantısı

Kaynak: İHA

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde muhtarlar ve girişimcilerle bir araya geldi.Yüksekova Selahattin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; Vali Akbıyık'ın yanı sıra Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcı Hacı Bayram Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, SGK İl Müdürü Nail Van, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Doruk, İş-Kur İl Müdürü Ahmet Kızılkaya da katıldı. Burada konuşan Kaymakam Ramazan Kendüzler, Yüksekova'ya umhuriyet tarihinde yapılmayan yatırımlar yapıldığını belirterek, "280 kilometre kanalizasyon şebekesi, 300 kilometre su şebekesi yapıldı. Daha önce sağlıksız bir şekilde içme suyu veriliyordu. Dilimli Barajında su tutulmaya başlandı. Onunla birlikte 24 saat 2050 yılına kadar kesintisiz su ihtiyacını karşılayacak" dedi.Vali Akbıyık ise; İstanbullu, Ankaralı, Malatyalı nasıl ve hangi koşullarda hizmet alıyorsa; Yüksekovalı, Hakkarilı ve Şemdinlilinin de aynı şekilde hizmet alacağını belirterek, "Köylerimiz ve muhtarlarımız çok önemlidir. Muhtarlarımız mahalle ve devletin temsilcileridir" diye konuştu.Soru cevap bölümünün ardından program sona erdi. - HAKKARİ