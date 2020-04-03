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Yüksekova'da nisan ayında lapa lapa kar yağışı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde yağan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

03.04.2020 20:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:42
Yüksekova'da nisan ayında lapa lapa kar yağışı
HAKKARİ (İHA) – Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde yağan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede günlerdir aralıklı yağan yağmurdan sonra akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşı şaşırttı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Yetkililer ise İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüleri hız limitleri konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Güncel
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